В Иране убили предполагаемого создателя ядерной программы

Сегодня, 27 ноября, в Иране убили одного из ведущих ученых-физиков Мохсена Фахризаде. Предполагается, что он был одним из создателей иранской военной ядерной программы.

Об этом пишет AP со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Сообщается, что нападение произошло в Абсарде, небольшом городке к востоку от Тегерана. По словам свидетелей, сначала произошел взрыв, после чего раздались пулеметные очереди. С места нападения в больницу увезли Фахризаде и его телохранителей. Однако врачам не удалось их спасти.

Позже появились фото с автомобилем Nissan, на котором передвигался ученый, с пулевыми отверстиями в лобовом стекле и лужами крови на дороге. Ни одна из группировок не взяла ответственность за убийство, но все иранские СМИ связали его с Израилем.

Фото: место убийства ученого (twitter.com/EnglishFars)

Фахризаде возглавлял иранскую программу "Амад" ("Надежда"). Израиль и западные страны заявляли, что это была военная программа по изучению возможности создания ядерного оружия в Иране.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждает, что Тегеран вел разработку ядерного оружия в рамках организованной программы "Амад" до конца 2003 года. Кроме того, Иран проводил моделирование ядерного взрывного устройства до 2005 года и между 2005 и 2009 годами.

Почему убийство связывают с Израилем

Именно Израиль ранее утверждал, что Мохсен Фахризаде возглавлял военную ядерную программу Ирана до ее упразднения в начале 2000-х годов. При этом после убийства ученого израильская сторона отказалась предоставить оперативный комментарий.

AP отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху однажды публично назвал имя этого иранского ученого и сказал при этом: "Запомните это имя". Это произошло на презентации в 2018 году, в ходе которой Нетаньяху представил похищенные из иранского ядерного архива материалы.

Реакция властей Ирана

На убийство уже отреагировал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступив с обвинениями в адрес Израиля.

"Террористы убили сегодня выдающегося иранского ученого. Эта трусость, при серьезных указаниях на роль Израиля, демонстрирует отчаянную воинственность преступников", - сообщил он в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что израильскую армию уведомили о возможном ударе США по Ирану.

Это произошло после того, как The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп консультировался по поводу возможной атаки на ядерный объект в Иране.