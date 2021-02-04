В инфекционной больнице Запорожья произошел пожар, есть жертвы

В областной инфекционной больнице в Запорожье ночью 4 февраля произошел пожар. По предварительной информации, погибли три человека.

Об этом сообщает местное издание 061.ua.

Пожар, по информации издания, начался в 23.25 3 февраля. Горел пятиэтажный корпус.

На месте происшествия работают спасатели, ведется эвакуация пациентов больницы. О причинах пожара не сообщается.

Напомним, 29 января в Бухаресте произошел пожар в реанимационном отделении. Огнем были охвачены четыре комнаты, а из здания пришлось эвакуировать сотни людей. Часть пациентов перевели в другие больницы.

В ноябре 2020 года в результате пожара в отделении интенсивной терапии больницы в румынском городе Пятра-Нямц погибли десять человек. Возгорание произошло в реанимационном отделении и распространилось на соседнее помещение. Огонь мог вспыхнуть из-за короткого замыкания.

В декабре произошел пожар в Египте в отделении интенсивной терапии частной больницы города Эль-Убур. Погибли семеро пациентов, которое были госпитализированы с коронавирусом. Еще пять человек получили ожоги и отравление продуктами горения.