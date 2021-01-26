В Индии массовый протест на тракторах, произошли столкновения с полицией

В столице Индии проходят массовые протесты на тракторах. Люди протестуют против новых законов о свободном рынке торговли.
Об этом сообщает BBC.
Люди протестуют уже несколько месяцев, сегодня, в День республики, протесты усилились. Митингующие протестуют прямо на тракторах.
Между протестующими и полицейскими начались стычки. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.
Митингующие против законов, которые ослабляют правила продажи, ценообразования и хранения сельскохозяйственной продукции, а также вводят понятие свободного рынка, что со временем может привести к исчезновению оптовых стихийных рынков и появлению конкурентов в виде крупных компаний.
Фермеры отмечают, что если сейчас они могут свободно продавать выращенную продукцию по гарантированным ценам, то с приходом на рынок сельскохозяйственных корпораций продавать фермерскую продукцию станет невыгодно и даже убыточно.
Напомним, 24 января в грузинской столице проходила акция протеста. Демонстранты требовали снять ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии. Ранее в Грузии продлили действие комендантского часа. Он будет действовать минимум до 1 марта.