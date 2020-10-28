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Под Харьковом на газоперерабатывающей станции произошел взрыв, есть погибшие

Автор: Юлия Струк

В Харьковской области на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв. В результате погибли два человека, а девять получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Так, около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания.

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"Задымление составило около 200 кв. метров. По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, 9 получили различные травмы. На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В комментарии РБК-Украина в пресс-службе областной полиции уточнили, что на данный момент уголовное производство по данному факту еще не открыто.

Напомним, в середине сентября в Чабанах Киевской области произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), который поставляет газ в Европу и проходит вблизи поселка. Происходил мощный выход газа в окружающую среду. В результате происшествия никто не пострадал.

Как писало РБК-Украина, в начале августа во Львове на улице Шевченко произошел пожар в производственном здании, к тушению которого привлекли пожарный поезд. Также на месте происшествия существовала угроза взрыва газа из-за возгорания газового трубопровода.

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