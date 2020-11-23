На границе с Россией образовались значительные пробки

Перед пунктом пропуска "Сеньковка" и на территории перед сопредельным пунктом пропуска "Новые Юрковичи" образовались пробки. Наблюдается накопление транспортных средств коммерческого назначения, которые перемещаются из Украины в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

"По состоянию на настоящее время перед пунктом пропуска "Сеньковка" в направлении выезда с таможенной территории Украины образовалась очередь из 210 автотранспортных средств коммерческого назначения", - говорится в сообщении.

Причиной назвали снижение скорости транспортного потока на въезд в пункт пропуска "Новые Юрковичи". Перевозчикам предлагают изменить маршрут и поехать через пункт пропуска "Бачевск", но там тоже есть пробки из 80 автомобилей.

Напомним, с 1 сентября в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом Венгрия закрыла границы для украинцев, однако не для всех.

Также ранее РБК-Украина писало, что на словацком пункте пропуска "Вышне Немецке" с украинской стороны в Ужгороде образовалось значительное накопление крупногабаритных грузовиков.