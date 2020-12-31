ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Гранаты нашли и возле квартиры тещи Шабунина: ему предлагают охрану

Новина українською → Киев, Четверг 31 декабря 2020 13:55
Гранаты нашли и возле квартиры тещи Шабунина: ему предлагают охрану Фото: Виталий Шабунин (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 31 декабря, возле киевской квартиры тещи активиста Виталия Шабунина тоже нашли гранаты. Накануне взрывные устройства были найдены возле квартиры его матери в Ровно.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

Сообщается, что сегодня около 11:00 поступило сообщение о том, что в Святошинском районе Киева в многоэтажке возле квартиры тещи Шабунина нашли две скрепленные скотчем гранаты Ф-1. На месте полиция проводит осмотр, устанавливает возможных свидетелей и просматривает камеры видеонаблюдения. Инцидент квалифицируют после осмотра.

"Учитывая эти события, Виталию Шабунин будут предложены меры безопасности. В случае согласия - их обеспечат полицейские Киева", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 30 декабря в Ровно нашли гранаты возле квартиры матери Шабунина. На месте полиция эвакуировала ее и еще пятерых жильцов. Возле дверей было самодельное взрывное устройство на основе двух гранат Ф-1 без средств подрыва. Их отправили на экспертизу.

Летом в селе Гнедин под Киевом произошел пожар в доме Шабунина, причиной инцидента был умышленный поджог.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия охрана граната Виталий Шабунин
NEWS
Новый год на карантине: что и как работает
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Новый год на карантине: что и как работает
DAILY
Новый год и новый порядок: займет ли Украина свое место в меняющемся мире
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Новый год и новый порядок: займет ли Украина свое место в меняющемся мире