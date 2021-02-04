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ФСБ России заявила о задержании украинки в Крыму

Новина українською → Армянск, Четверг 04 февраля 2021 09:40
ФСБ России заявила о задержании украинки в Крыму Фото: сотрудник ФСБ (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Российские силовики задержали в Крыму украинку, которая якобы пыталась попасть в Крым в обход пункта пропуска. Ее задержали в нескольких сотнях метров от автомобильного пункта пропуска "Армянск".

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России, передает "Крыминформ".

Более того, в отношении задерженной открыли уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 УК РФ (пересечение государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию).

"Гражданка Украины задержана сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленного пункта пропуска в сторону Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее украинский президент заявил, что параллельно с нормандским нужно делать еще один формат переговоров. В частности, для обсуждения вопроса Крыма.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Россия не захватила бы Крым, если бы в то время, в 2014 году, президентом был он.

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