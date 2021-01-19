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Двое украинцев погибли из-за аварии сухогруза Arvin. МИД подтвердил

Новина українською → Киев, Вторник 19 января 2021 08:40
Двое украинцев погибли из-за аварии сухогруза Arvin. МИД подтвердил Фото: сухогруз Arvin (marinetraffic.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В результате аварии сухогруза Arvin у берегов Турции погибли минимум двое украинцев. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Министерства иностранных дел.

Теперь ищут еще трех украинцев, пятерых граждан Украины уже выписали из больницы.

"В ходе проведения поисково-спасательных работ всего нашли тела 3 членов экипажа (из них 2 гражданина Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, у берегов Турции затонул сухогруз Arvin, в экипаж которого входили граждане Украины. Владельцем затонувшего сухогруза является украинская компания Arvin Shipping LTD.

По состоянию на сейчас, удалось спасти пятерых украинских моряков. Посольство Украины в Турции опубликовало список спасенных украинцев.

Также в Министерстве подтвердили, что на борту было 10 украинцев. В СМИ писали, что кроме них, на судне были двое граждан России.

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