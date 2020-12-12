На Донбассе ранены двое украинских военных

В субботу утром, 12 декабря, на Донбассе ранения получили двое украинских военных. Состояние бойцов удовлетворительное.

Об этом сообщили в пресс-службе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Отмечается, что ранения двух военнослужащих одной из механизированных бригад оказались легкими.

"Состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь, военнослужащие остались в районе обороны. По предварительным данным эвакуации в медицинское учреждение не нуждаются", - сообщили в ТКГ.

В связи с инцидентом через координационный механизм введен "режим тишины". Также украинская сторона направила письменное уведомление в СММ ОБСЕ. Наблюдательный группа УССЦКК осуществляет меры по верификации события.

При этом причины инцидента не сообщаются.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации не открывали.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на оккупированной территории Донбасса в плену у боевиков находится 241 украинец.