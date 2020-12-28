На Донбассе получил ранение военный ООС из-за обстрела боевиков

На Донбассе боевики открыли огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил вблизи Чермалыка. В результате обстрела ранение получил военнослужащий ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Оперативно-тактической группировки "Схид" в Facebook.

Как сообщается, украинского военного доставили в медицинское учреждение и оперативно оказали квалифицированную помощь.

"О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ", - добавили в ведомстве.

Напомним, с начала 27 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Один из военных ВСУ получил боевую травму.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ближайшее время не будет встречи советников "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе.