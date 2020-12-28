ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Донбассе получил ранение военный ООС из-за обстрела боевиков

Новина українською → Донбасс, Понедельник 28 декабря 2020 12:06
На Донбассе получил ранение военный ООС из-за обстрела боевиков Фото: раненый военный на носилках (facebook.com)
Автор: Андрей Козловский

На Донбассе боевики открыли огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил вблизи Чермалыка. В результате обстрела ранение получил военнослужащий ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Оперативно-тактической группировки "Схид" в Facebook.

Как сообщается, украинского военного доставили в медицинское учреждение и оперативно оказали квалифицированную помощь.

"О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ", - добавили в ведомстве.

Напомним, с начала 27 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Один из военных ВСУ получил боевую травму.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ближайшее время не будет встречи советников "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс
NEWS
СOVID-19 заболеют не все, - ученый
Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна СOVID-19 заболеют не все, - ученый
DAILY
Сергей Комиссаренко: В Украине надо вакцинировать от коронавируса 30-35 миллионов граждан
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Комиссаренко: В Украине надо вакцинировать от коронавируса 30-35 миллионов граждан