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На Донбассе подорвался еще один боец, его госпитализировали

Новина українською → Донбасс, Пятница 12 февраля 2021 15:57
На Донбассе подорвался еще один боец, его госпитализировали Фото: украинские военные (Andrew Burton/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донецкой области еще один боец подорвался на неизвестном устройстве. Инцидент произошел в районе Павлополя.

Об этом говорится в сообщении Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

Сообщается, что украинский военный получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где оказывается необходимая медицинская помощь.

"На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в районе Новомихайловки при выдвижении на взводный опорный пункт подорвались трое военнослужащих 28 отдельной механизированной бригады. В результате подрыва погибли двое из них.

Накануне на Донбассе погибли двое украинских военных. Один из них погиб в результате снайперского огня, второй попал под пулеметную очередь. Последняя эскалация конфликта фиксируется в зоне боевых действий в Донецкой области.

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