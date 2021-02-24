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На Донбассе из-за обстрелов боевиков погиб мирный житель

Новина українською → Хутор Вильный, Среда 24 февраля 2021 08:29
На Донбассе из-за обстрелов боевиков погиб мирный житель Фото: боевики на Донбассе (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе вчера, 23 февраля, боевики обстреляли мирное население из станковых противотанковых гранатометов. В результате погиб один мирный житель.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики обстреливали мирное население вблизи Хутора Вильного в Луганской области и осуществили дистанционное минирование населенного пункта.

"Под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года. Около 17.25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения", - сообщили в ООС.

Мужчине оказали первую медицинскую помощь украинские военные медики, после чего он был доставлен в больницу. Однако спасти мужчину не удалось, он скончался от тяжелых ранений спустя несколько часов.

"Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и в очередной раз подтверждают систематическое игнорирование достигнутых договоренностей", - добавили в штабе.

Материалы дела будут направлены в СБУ Северодонецка для решения о возбуждении дела по ч.2 ст.258 УК Украины - террористический акт.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе в результате боевиков погиб один украинский военный, еще двое - ранены. Всего противник 20 раз нарушал режим прекращения огня.

Также один украинский военный погиб из-за обстрелов боевиков днем ранее.

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