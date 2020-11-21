ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Донбассе из гранатомета обстреляли военных возле Водяного

Новина українською → Водяное, Суббота 21 ноября 2020 18:29
На Донбассе из гранатомета обстреляли военных возле Водяного Фото: украинские военные (facebook com pressjfo news)
Автор: РБК-Украина

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе в очередной раз обстреляли украинских бойцов. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в районе Водяного.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что сегодня противник один раз нарушил прекращения огня.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, недалеко от населенного пункта Водяное, противник применил автоматический станковый гранатомет", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что огонь был неприцельным и не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих. Силы ООС не открывали ответный огонь, боевых потерь нет. На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

Кроме того, сегодня саперы разминировали почти 15 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 130 взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки боевики семь раз нарушили "тишину", обстрелы фиксировались вблизи Шумов и Авдеевки.

Отметим, в украинской делегации в ТКГ назвали ключевую идею так называемого плана "Б" по Донбассу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс режим прекращения огня ООС
NEWS
В Украине выявили более 14,5 тысяч новых случаев коронавируса
РБК-Украинаинформационное агентство В Украине выявили более 14,5 тысяч новых случаев коронавируса
DAILY
Семь лет спустя. Что изменилось в расследовании дел Майдана
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Семь лет спустя. Что изменилось в расследовании дел Майдана