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На Донбассе боевики резко увеличили число обстрелов, один военный ранен

Автор: Артур Родивилов

С начала текущих суток, 5 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. Получил ранения украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Девять нарушений зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток", еще два - в районе ответственности группы "Север".

Кроме того, был задействован беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.

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В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения.

Боец оперативно доставлен в медучреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное.

С начала суток 6 ноября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано, отметили в штабе.

Напомним, за минувшие сутки, 4 ноября, на Донбассе зафиксировано шесть нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Ранее ОБСЕ зафиксировала семь обстрелов возле Донецкой фильтровальной станции.

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