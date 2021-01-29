На Донбассе беспилотник боевиков скинул снаряд, ранены двое украинских военных

На Донбассе боевики применили против украинских военных беспилотный летательный аппарат. В результате сбрасывания выстрела ВОГ-17 осколочные ранения получили двое украинских военных.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Инцидент произошел в полдень вблизи Водяного, что на Приазовье.

"Применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил… В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставлено в лечебное учреждение, где им была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Украинская сторона сообщила об очередном нарушении режима прекращения огня со стороны боевиков представителей Миссии ОБСЕ.

Напомним, днями на Донбассе в результате обстрелов боевиков ранение получил один украинский военный.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки боевики трижды нарушали режим "тишины" на Донбассе. Возле Водяного противник применял минометы.