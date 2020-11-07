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Под домом Тупицкого устроили протест, произошла потасовка

Автор: Анастасия Рокитна

В Василькове возле дома главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого устроили акцию протеста. Между правоохранителями и участниками акции произошла потасовка.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Между правоохранителями и активистами произошла ссора и потасовка из-за того, что их не пропускают в дом Тупицкого.

Фото: протест под домом Тупицкого (РБК-Украина)

Около 30 автомобилей выехали в город Васильков, расположенный в 20 км к юго-западу от Киева. Этот город входит в "красную" зону карантина, где действует ограничение на массовые мероприятия (нельзя больше 20 человек). Именно поэтому полиция не пропускает активистов.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью "Декларирование недостоверной информации" 366-1 Уголовного кодекса.

Это решение КСУ возмутило международных партнеров Украины и общественность. В КСУ устроили акцию и забросали здание дымовыми шашками.

Отметим, судьи Конституционного суда поддерживают законопроект спикера Дмитрия Разумкова и готовы дать разъяснение своего решения по е-декларированию. Они обнародовали свой план выхода из кризиса.

Владимир Зеленский заявил, что миссия МВФ не прибудет в Украину из-за решения КСУ об отмене е-декларирования.

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