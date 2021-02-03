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В четверг будет информация о новом контракте на вакцину от COVID, - Степанов

Новина українською → Киев, Среда 03 февраля 2021 18:50
В четверг будет информация о новом контракте на вакцину от COVID, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В четверг будет известна информация о контракте на поставку вакцины от коронавируса в Украину. Ее название пока не огласили.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

Он вновь отметил, что не может обнародовать название вакцины раньше подписания контракта с поставщиком.

"Думаю, завтра ждите сообщение. Пока не могу назвать что за вакцина, поскольку мы не можем разглашать эту информацию до физического подписания контракта. Как только будет подписание, мы сообщим", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что Украина стала одной из 18 стран, которые первыми получат партию вакцин от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. Первой в Украину поступит партия вакцины Pfizer/Biontech.

Согласно промежуточному плану распределения вакцин, который обнародовал COVAX, Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech и может рассчитывать на 2 215 200 доз COVID-вакцины от AstraZeneca.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Украина в ближайшие недели получит вакцины компании Pfizer/BioNTech. В Украину завезут только проверенную и безопасную вакцину.

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