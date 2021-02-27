В Черновцах произошел взрыв в COVID-больнице, есть пострадавшие

В Черновцах произошел взрыв в городской больнице №1. На данный момент известно, что в результате инцидента есть пострадавшие.

Об этом в Facebook сообщила замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Она сообщила, что уже находится на месте и занимается госпитализацией пациентов в другие больницы. Деталей и подробностей пока нет.

Как пишут местные СМИ, эта больница принимает пациентов с COVID.