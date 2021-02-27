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В Черновцах произошел взрыв в COVID-больнице, есть пострадавшие

Новина українською → Черновцы, Суббота 27 февраля 2021 14:16
В Черновцах произошел взрыв в COVID-больнице, есть пострадавшие Фото: спасатели на месте взрыва (acc.cv.ua)
Автор: РБК-Украина

В Черновцах произошел взрыв в городской больнице №1. На данный момент известно, что в результате инцидента есть пострадавшие.

Об этом в Facebook сообщила замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Она сообщила, что уже находится на месте и занимается госпитализацией пациентов в другие больницы. Деталей и подробностей пока нет.

Как пишут местные СМИ, эта больница принимает пациентов с COVID.

Напомним, ранее в запорожской COVID-больнице взорвался аппарат искусственной вентиляции легких, в результате пожара погибли четыре человека - врач и три пациента, которые были на ИВЛ. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, из-за быстрого распространения пожара шансов спасти этих людей не было.

По делу о пожаре в Запорожье полиция рассматривает несколько версий. Не исключено, что он возник в результате поджога. Пожар в больнице квалифицировали как чрезвычайную ситуацию местного уровня. По подозрению к причастности к пожару задержали заведующего хозяйственно-обслуживающего персонала, его отправили под ночной домашний арест.

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