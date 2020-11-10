Боевые действия в Карабахе полностью не прекратились, - Пашинян

Несмотря на подписание соглашения о перемирии боевые действия в Нагорном Карабахе полностью еще не прекратились. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает, что полное прекращение огня произойдет в ближайшее время.

Об этом Пашинян заявил во время видеообращения к народу во вторник, 10 ноября.

"Боевые действия в Карабахе продолжаются, мы надеемся, что они прекратятся", - сказал Пашинян.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентами Азербайджана и России соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу с 10 ноября.

Изначально Пашинян сообщал, что у него не было другого выхода, однако отказывался называть причины подписания мирного соглашения. Позже армянский премьер пояснил, что решение о прекращении огня в Карабахе было принято после рекомендаций Вооруженных сил страны из-за того, что у Армении были проблемы с мобилизацией резерва.

При этом президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объяснил, что Карабах не мог продолжать боевые действия из-за отсутствия современного оружия.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал договор о прекращении огня в Нагорном Карабахе капитуляцией Армении.