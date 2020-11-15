Боевики возле Марьинки нарушили "режим тишины"

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Они стреляли из стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

"На протяжении текущих суток, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Так, на участке вблизи Марьинки противник применил стрелковое оружие”, - говорится в сообщении.

Также в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминированы более 14 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 94 взрывоопасных предмета.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции украинских военных.

Ранее РБК-Украина писало, что за последние семь месяцев на Донбассе небоевых потерь зафиксировали больше, чем боевых.