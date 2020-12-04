UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики утром стреляли из минометов вблизи Водяного

Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 3 декабря, на Донбассе зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

Так, вблизи Водяного противник совершил обстрел позиций из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета. Недалеко от этого же населенного пункта, используя запрещенные мины ПОМ-2, враг четыре раза провел дистанционное минирование местности перед позициями наших войск.

Кроме того, оккупанты совершили несколько провокационных выстрелов из ручных противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Шумы и Авдеевка, а вблизи Опытного - из подствольного гранатомета.

С начала текущих суток, в утреннее время 4 декабря, российско-оккупационные войска один раз нарушили перемирие - использовали запрещенное тяжелое вооружение, а именно артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы, совершив обстрел наших позиций вблизи населенного пункта Водяное. Украинские военные огонь в ответ не открывали.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 62 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

РБК-Украина писало, что 2 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили договоренности о перемирии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донбассобстрел