Боевики стреляли из гранатометов вблизи Шумов и Старогнатовки

С начала текущих суток, 2 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушали режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемая.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, утром были зафиксированы вражеские обстрелы в районе населенного пункта Шумы. Оккупанты применили противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Кроме того, ближе к обеду боевики вели огонь из противотанкового гранатомета неподалеку Старогнатовки.

"Выстрелы были не прицельные, поэтому огонь наши воины не открывали", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, за минувшие сутки, 1 ноября, боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Кроме того, 1 ноября боевики нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирье на Донбассе. Оккупационные силы на Приазовье запустили через линию разграничения беспилотник.