ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики продолжают блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Пятница 04 декабря 2020 19:05
Боевики продолжают блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе Фото: КПВВ "Станица Луганская" на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики продолжают блокировать работу пяти из семи контрольных пунктов въезда-выезда вдоль линии разграничения на Донбассе. Пропуск граждан происходит только через КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

По состоянию на сегодня заблокированным остается пропуск через дорожные коридоры напротив КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". При этом с украинской стороны пропуск осуществляется ежедневно с 8:00 до 16:00.

"Всего российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 14 граждан, из которых 9 напротив КПВВ "Станица Луганская", 2 напротив КПВВ "Новотроицкое" и 3 напротив КПВВ "Марьинка", - рассказали в штабе ООС.

Напомним, в ООН прогнозировали, что КПВВ на Донбассе будут работать в ограниченном режиме до средины лета 2021 года.

Как писало РБК-Украина, Трехсторонняя контактная группа до сих пор не решила вопрос разблокирования КПВВ на Донбассе. Пропуск через линию разграничения не осуществляется в полноценном режиме с весны 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс боевики КПВВ
NEWS
Зеленский: я рекомендовал не объявлять локдаун в декабре
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Зеленский: я рекомендовал не объявлять локдаун в декабре
DAILY
Деньги на старость: может ли власть помочь пенсионерам без давления на бизнес
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Деньги на старость: может ли власть помочь пенсионерам без давления на бизнес