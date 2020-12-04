Боевики продолжают блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе

Пророссийские боевики продолжают блокировать работу пяти из семи контрольных пунктов въезда-выезда вдоль линии разграничения на Донбассе. Пропуск граждан происходит только через КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

По состоянию на сегодня заблокированным остается пропуск через дорожные коридоры напротив КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". При этом с украинской стороны пропуск осуществляется ежедневно с 8:00 до 16:00.

"Всего российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 14 граждан, из которых 9 напротив КПВВ "Станица Луганская", 2 напротив КПВВ "Новотроицкое" и 3 напротив КПВВ "Марьинка", - рассказали в штабе ООС.

Напомним, в ООН прогнозировали, что КПВВ на Донбассе будут работать в ограниченном режиме до средины лета 2021 года.

Как писало РБК-Украина, Трехсторонняя контактная группа до сих пор не решила вопрос разблокирования КПВВ на Донбассе. Пропуск через линию разграничения не осуществляется в полноценном режиме с весны 2020 года.