ТКГ до сих пор не решила вопрос разблокирования пунктов пропуска на Донбассе

Сегодня, 24 ноября, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Стороны не смогли решить вопрос разблокирования работы пунктов пропуска на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Гуманитарная подгруппа сегодня снова продолжила обсуждение технических вопросов по обеспечению работы контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье" и "Золотое", которые в этом месяце были открыты украинской стороной в рамках договоренностей "нормандской четверки".

"Российская сторона заняла малопонятную позицию, на что им, в частности, указывают международные посредники", - отметили с украинской стороны.

Такую же "малопонятную позицию" представители России заняли и в вопросе обмена пленными.

Напомним, до этого в украинской делегации ТКГ заявляли, о согласовании технических деталей для разблокирования КПВВ "Золотое" и "Счастье" на Донбассе.

Кроме того, представитель оккупантов в ТКГ Владислав Дейнего говорил, что пророссийские боевики могут разблокировать работу КПВВ "Счастье" и "Золотое" в ближайшие недели.