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Боевики в последний день года стреляли возле Старогнатовки

Новина українською → Донбасс, Четверг 31 декабря 2020 19:18
Боевики в последний день года стреляли возле Старогнатовки Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 31 декабря, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. При этом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики осуществили несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций вблизи Старогнатовки. Оккупанты открывали огонь с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

Представителей ОБСЕ уведомили о факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК.

Напомним, в Донецкой области СММ ОБСЕ зафиксировала 58 нарушений режима прекращения огня. Еще 37 нарушений - в Луганской области.

Кроме того, за минувшие сутки, 30 декабря, боевики пять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.

Добавим, что 29 декабря в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военный.

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