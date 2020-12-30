На Донбассе погиб военный из Винницы

Во вторник, 29 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный. Причины его смерти уточняются.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

На Донбассе погиб Вадим Ефременюк 1998 года рождения.

РБК-Украина пыталась узнать подробности, но в командовании ООС отказались комментировать информацию о гибели военного.

Напомним, за минувшие сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили тишину. Пострадавших и погибших среди военных не было.

Кроме того, в Луганской области украинский военнослужащий несколько раз выстрелил в сослуживца. Его арестовали.

Добавим, что ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Трехизбенка на линии разграничения пьяный военнослужащий устроил стрельбу и ранил другого военного.

Также ранее на Донбассе украинский военный избил и поджог сослуживца. По версии следствия, подозреваемый сделал это с целью ограбить его.

РБК-Украина сообщалось, что в Станице Луганской украинский военный застрелил своего сослуживца и пытался выдать инцидент за самоубийство.