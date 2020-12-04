Боевики снова открыли снайперский огонь, ранен украинский военный

Боевики на Донбассе в очередной раз открыли снайперский огонь по украинским позициям. В результате один боец Объединенных сил получил ранение.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Сообщается, что в Донецкой области в 10:46 в районе поселка Луганское (Светлодарск) украинский военнослужащий получил ранение вследствие снайперского огня. Его госпитализировали, состояние стабильное.

Украинская сторона запросила "режим тишины" через координационный механизм, а также направила письменное уведомление мониторинговой миссии ОБСЕ. Кроме того, наблюдательная группа в СЦКК принимает меры по верификации инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики нарушили "режим тишины" в районе Водяного, в связи чем Украина в ТКГ готовит ноту ОБСЕ.

В ноябре в районе Авдеевки Донецкой области в результате снайперского огня был ранен украинский военный, который впоследствии умер. Таким образом, с начала перемирия на Донбассе летом 2020 года украинская сторона потеряла уже пять военнослужащих.