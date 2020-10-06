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Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Зайцево

Автор: РБК-Украина

С начала текущих суток, 6 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим "тишины". Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Зайцево.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что боевики вели неприцельный огонь из подствольного гранатомета.

"Украинские воины огонь в ответ не открывали. На других участках линии разграничения наблюдается "тишина", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреляли позиции вблизи Новолуганского и Авдеевки.

Кроме того, на Донбассе 4 октября вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня.

Ранее сообщалось, что контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" возобновил работу после масштабных пожаров.

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