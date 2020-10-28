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Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Водяного

Автор: РБК-Украина

С начала текущих суток, 28 октября, на Донбассе было зафиксировано несколько вражеских обстрелов. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вооруженных формирований Российской Федерации совершили несколько обстрелов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно вблизи населенного пункта Водяное. Боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

"Провокационный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал.

Напомним, 27 октября на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Вражеские обстрелы были совершены вблизи Водяного и Песков.

Кроме того, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за течение минувших суток зафиксировала 23 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

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