Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Марьинки

С начала текущих суток, 26 октября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. При этом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в понедельник боевики открывали огонь по украинским позициям вблизи населенного пункта Марьинка. Выстрелы были осуществлены из стрелкового оружия.

"Подразделения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны, выполняя задачи по назначению, неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, 25 октября на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия со стороны боевиков. Они обстреляли позиции ООС вблизи Авдеевки.

Кроме того, 24 октября боевики на Донбассе четыре раза нарушили договоренности о полном прекращении огня.

Как сообщало РБК-Украина, в результате войны на Донбассе только на подконтрольных Украине территориях погибли по меньшей мере 14 тысяч человек.