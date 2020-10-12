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Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Авдеевки

Новина українською → Донбасс, Понедельник 12 октября 2020 18:10
Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Авдеевки Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 12 октября, на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов в районе операции Объединенных сил ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, оккупанты совершили несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе населенного пункта Авдеевка.

"Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали", - говорится в сообщении.

На других участках по всей линии разграничения наблюдается "тишина".

При этом отмечается, что ситуация в районе ООС остается контролируемой.

Напомним, 11 октября боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим "тишины". Потерь среди украинских военных не было.

Кроме того, на Донбассе 10 октября боевики один раз нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного.

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