Боевики обстреливали позиции ООС вблизи Гнутово

В среду, 3 февраля, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими военными.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы близи Гнутово. Боевики открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.

В результате вражеских выстрелов ни один украинский военный не пострадал.

"О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 2 февраля, боевики восемь раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. При этом вблизи Водяного работал снайпер боевиков.

Кроме того, пророссийские боевики обстреляли в Луганской области беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Также они ограничивали передвижение патрулей СММ.