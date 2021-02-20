Боевики из минометов обстреляли жилые дома на Донбассе
Пророссийские боевики второй день подряд обстреливают украинские позиции на Донбассе из минометов 120-го калибра. Сегодня под вражеский обстрел попали дома мирного населения Новгородского.
Об этом сообщило командование Объединенных сил на странице в Facebook.
Обстрел Новгородского произошел сегодня около 5:00 утра. В результате минометного обстрела были повреждены три жилых дома, линия электропередач и газопровод. Гражданское население от обстрелов не пострадало.
"А уже через несколько часов противник совершил обстрел наших позиций из артиллерийских систем 122-го калибра неподалеку Пивденного", - добавили в штабе ООС.
Отмечается, что вчера российско-оккупационные силы выпустили по позициям Объединенных сил около 80 мин 120-го калибра.
Фото: последствия обстрела Новгородского (facebook.com/pressjfo.news)
Напомним, вчера пророссийские боевики пять раз нарушали перемирие на Донбассе.
Кроме того, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что войну на Донбассе может закончить только Путин.