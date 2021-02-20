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Боевики из минометов обстреляли жилые дома на Донбассе

Новина українською → Новгородское, Суббота 20 февраля 2021 10:44
Боевики из минометов обстреляли жилые дома на Донбассе Фото: обломки мин (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

Пророссийские боевики второй день подряд обстреливают украинские позиции на Донбассе из минометов 120-го калибра. Сегодня под вражеский обстрел попали дома мирного населения Новгородского.

Об этом сообщило командование Объединенных сил на странице в Facebook.

Обстрел Новгородского произошел сегодня около 5:00 утра. В результате минометного обстрела были повреждены три жилых дома, линия электропередач и газопровод. Гражданское население от обстрелов не пострадало.

"А уже через несколько часов противник совершил обстрел наших позиций из артиллерийских систем 122-го калибра неподалеку Пивденного", - добавили в штабе ООС.

Отмечается, что вчера российско-оккупационные силы выпустили по позициям Объединенных сил около 80 мин 120-го калибра.

Фото: последствия обстрела Новгородского (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, вчера пророссийские боевики пять раз нарушали перемирие на Донбассе.

Кроме того, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что войну на Донбассе может закончить только Путин.

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