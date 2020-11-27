Боевики используют режим тишины для улучшения позиций на передовой, - разведка

Боевики на Донбассе используют режим тишины для усовершенствования позиций на передовой. Например, устанавливают новые минные заграждения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"По информации Главного управления разведки МОУ, командование оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях использует "режим тишины" для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций соединений и частей первого и второго армейских корпусов", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что боевики устанавливают новые минные заграждения с использованием противопехотных мин российского производства, которые запрещены международными договорами.

"Российские оккупанты осуществляют минирование без составления карт минных полей, что приводит к увеличению потерь их личного состава и гибели и травмированию гражданского населения", - информирует разведка.

Напомним, ранее в разведке Минобороны заявили, что Российская Федерация активизировала кампанию по дискредитации высшего государственного и военного руководства Украины.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября пророссийские боевики на Донбассе заминировали несколько дорог возле линии разграничения.