Боевики из гранатомета обстреляли окраины Авдеевки

С начала 18 октября в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Оккупационные силы нарушили перемирие вблизи Авдеевки.
Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.
Пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В результате обстрела подразделения Объединенных сил потерь не понесли.
Украинские военные огонь в ответ на провокации оккупантов не открывали.
"Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, украинские военнослужащие придерживаются режима прекращения огня в полном объеме", - отметили в штабе.
Напомним, вчера оккупационные войска нарушали перемирие вблизи Водяного, Авдеевки и Шумов. Наемники применяли гранатометы различных систем.
Днем ранее пророссийские боевики трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.