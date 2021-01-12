Боевики на Донбассе восемь раз нарушили "тишину"

Во вторник, 12 января, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреливали украинские позиции. Несмотря на это, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемая.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики открывали огонь по украинским позициям недалеко от населенного пункта Водяное из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия, а вблизи Песков, кроме такого же вооружения оккупанты применили и автоматические и станковые противотанковые гранатометы.

Также оккупанты обстреливали позиции в районе населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка из гранатометов различных систем. У Авдеевки боевики совершили еще и несколько выстрелов из стрелкового оружия.

Неподалеку Верхнеторецкого вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберного пулемета.

"По многочисленным обстрелы противника наши воины несколько раз открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Представителей ОБСЕ уведомили о фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК.

Напомним, за минувшие сутки боевики 12 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный.

Кроме того, на прошлой неделе СММ ОБСЕ сообщила, что в Донецкой области на взрывном устройстве подорвался 16-летний подросток.