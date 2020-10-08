ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики на Донбассе вновь нарушили перемирие

Новина українською → Донбасс, Четверг 08 октября 2020 18:27
Боевики на Донбассе вновь нарушили перемирие Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 8 октября, на Донбассе боевики трижды нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Пески из стрелкового оружия.

Также вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Опытного. Боевики с помощью противотанкового гранатомета дистанционно минировали территорию вблизи украинских позиций.

"Вражеские провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, так огонь они не открывали", - говорится в сообщении.

Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, за сутки на Донбассе боевики один раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Кроме того, по данным ОБСЕ, в Луганской области женщина с сыном подорвались на взрывном устройстве. Ей пришлось ампутировать ногу, ребенок - получил ранение глаза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс ООС
NEWS
В Польше видят возможность блокирования строительства "Северного потока-2"
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей В Польше видят возможность блокирования строительства "Северного потока-2"
DAILY
Алексей Чернышов: Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Алексей Чернышов: Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов