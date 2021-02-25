Боевики на Донбассе совершали провокационные обстрелы по позициям ООС
В четверг, 25 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают осуществлять вооруженные провокации в районе проведения операции Объединенных сил. В результате на Донбассе было зафиксировано пять раз нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.
Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пивденное. Боевики открывали прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков - еще и из стрелкового оружия.
Вблизи Павлополя оккупанты применили автоматические станковые гранатометы, а у Славного - станковые противотанковые гранатометы.
Представителей ОБСЕ уведомили о фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, за минувшие сутки, 24 февраля, боевики шесть раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое военных получили ранения.
Кроме того, 23 февраля боевики 20 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще два получили ранения.