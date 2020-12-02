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Боевики на Донбассе обстреляли и заминировали позиции возле Водяного

Новина українською → Донбасс, Среда 02 декабря 2020 15:33
Боевики на Донбассе обстреляли и заминировали позиции возле Водяного Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Пророссийские боевики на Донбассе в течение сегодняшнего дня обстреляли и заминировали украинские позиции возле Водяного. Боевых потерь со стороны Вооруженных сил Украины нет.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерство обороны Михаил Шаравара.

По его словам, за сегодня зафиксировали уже два случая нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

"Вблизи Водяного противник применил автоматический станковый гранатомет. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что потерь со стороны украинских подразделений в результате обстрелов нет.

Напомним, ранее сообщалось, что за последние три месяца войны на Донбассе жертв среди гражданских не было. В то же время более двух десятков человек подорвались на минах, известно о двух погибших.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация планировала легитимизировать "ЛДНР", обеспечив их участие в заседании Совета безопасности ООН по формуле Арриа.

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