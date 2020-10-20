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Боевики на Донбассе обстреляли Светлодарск и Майорск

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 20 октября, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" были зафиксированы вражеские обстрелы. Вблизи населенных пунктов Светлодарск и Майорск боевики применили стрелковое оружие.

"Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что ситуация в районе ООС остается контролируемой.

Напомним, на Донбассе разминировали около 35 тысяч гектаров, при этом было изъято более 450 тысяч мин и взрывоопасных предметов.

Кроме того, 19 октября боевики обстреляли украинские позиции вблизи Луганского. Также был зафиксирован вражеский беспилотник.

Добавим, что 18 октября боевики дважды обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки.

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