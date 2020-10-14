Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС возле Водяного
С начала 14 октября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали одно нарушение перемирие. Российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции вблизи Водяного в Донецкой области.
Об этом сообщает командование ООС в Facebook.
По данным командования, оккупанты применили против украинских военных стрелковое оружие. Поскольку выстрелы были неприцельными, подразделения Объединенных сил огонь в ответ не открывали.
В результате провокаций со стороны боевиков украинские военнослужащие не пострадали.
"В районе проведения операции ситуация остается контролируемой подразделениями Объединенных сил", - отметили в штабе.
Напомним, 13 октября на Донбассе пророссийские боевики четыре раза нарушали перемирие. Украинские военные зафиксировали пролеты двух беспилотников противника через линию разграничения.
Кроме того, днем ранее оккупационные силы 7 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было зафиксировано.