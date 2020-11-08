Битва за Шушу: Баку празднует победу, Ереван отрицает потерю города

Сегодня, 8 ноября, Азербайджан заявил о том, что в ходе боев в Нагорном Карабахе восстановил контроль над городом Шуша. Столица празднует освобождение города, но армянская сторона отрицает его потерю.

Об этом сообщает report.az.

Азербайджан

Сообщается, что после заявлений президента Ильхама Алиева о контроле над Шушей жители Баку массово вышли на улицы и отмечают победу с государственными флагами, поздравляют друг друга, сигналят машины.

В очередном туре футбольной премьер-лиги Азербайджана перед матчем "Нефтчи" -"Карабах" команды вышли с плакатами "Не дающие флагу упасть - дети народа". Потом на мониторах "Баку Арена" показали отрывок обращения Алиева.

Также известно, что президент Турции Реджеп Эрдоган поздравил Баку со взятием стратегически важного города Шуша и освобождением семи районов в Карабахе.

"Минская группа 30 лет не могла решить эту проблему, больше уже нельзя было терпеть, и наконец Азербайджан добился победы. Это знак того, что общая победа близка. Радость Азербайджана - это и наша радость", - заявил Эрдоган.

Армения

Армянская сторона на данный момент отрицает потерю контроля над Шушей. Представитель Минобороны Арцрун Ованнисян отметил, что бои за город продолжаются, а ситуация должна проясниться в понедельник.

"Наши войска ведут героическую борьбу для защиты Шуши и нейтрализации азербайджанских сил и наемников на некоторых позициях, которые они заняли… Не следует давать преждевременных оптимистичных или, тем более, пессимистичных оценок. Наши войска вели сегодня грамотную борьбу в городе и окрестностях", - заявил он.

По его словам, подразделения армии Азербайджана начали проникать в Шушу с субботы. Помощница лидера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Армине Григорян, в свою очередь, отметила, что военная операция продолжается.

"Проводится шушинская операция. Она не завершена. Послание Алиева было адресовано не столько своему народу, сколько нам, с целью деморализовать наше общество", - отметила Григорян.

Официальный Баку уже отреагировал на этот выпад. Минобороны Азербайджана заявило, что армянская сторона распространяет дезинформацию, чтобы скрыть провал в боях за Шушу и успокоить свое общество.

Напомним, накануне Азербайджан взял под контроль еще 16 сел в Нагорном Карабахе.

Сегодня Армения обвинила Баку в ракетных ударах по жилым кварталам.