В Бейруте снова произошел сильный взрыв

В столице Ливана Бейруте снова произошел взрыв с последующим пожаром. Инцидент произошел в городском районе Тавик-Джиде.
Об этом сообщает Daily Star.
По словам местных жителей, они почувствовали "ударную волну".
Сообщается, что в районе Тавик-Джиде взорвался резервуар для газа возле пекарни, однако
На месте взрыва работают
Информации о жертвах или раненых пока нет.
Напомним, 4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что взорвалось более 200 тонн селитры. Она была доставлена в порт Бейрута судном Rhosus, владельцем которого был россиянин Гречушкин. Тогда в результате взрыва погибли 193 человека, около 6,5 тысяч получили ранения, почти 300 тысяч человек остались без жилья.
По оценкам Организации Объединенных Наций, в связи со взрывом в Бейруте более половины населения Ливана рискует столкнуться с продовольственным кризисом. В результате взрыва был разрушен основной пункт, через который Ливан проводил импорт продовольствия.