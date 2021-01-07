Появилась первая жертва беспорядков в США

Девушка, раненная в шею в Конгрессе США, скончалась. Демонстранты ранее ворвались в здание Конгресса, где потом произошла стрельба.

Об этом заявили в эфире телеканала NBC.

Сегодня в Конгресс США ворвались сторонники президента Дональда Трампа. Там началась стрельба, в ходе которой пострадала девушка. Сейчас стало известно, что пострадавшая умерла.

Правоохранители начали задержания участников акции протеста. В центре округа Колумбия было совершено более 13 арестов. Представители Администрации США заявляют, что здание Капитолия находится в безопасности.

Сейчас в Вашингтоне начал действовать комендантский час. Его ввел мэр на фоне беспорядков в столице США.

Кроме того, губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм объявит чрезвычайное положение в регионе. Также он вводит комендантский час в двух городах, которые граничат с Вашингтоном.

Ранее РБК-Украина писало, что в комплексе зданий Капитолия США и возле офиса Республиканского национального комитета обнаружили взрывные устройства. Саперы их взорвали.