В Бельгии в ДТП погиб водитель-украинец

Прицеп грузовика от удара разлетелся по железнодорожным путям.

Погибшему было 55 лет. Больше никто не пострадал.

Полиция считает, что главная причина аварии - туман.

Напомним, 4 марта военный вертолет разбился на юго-востоке Турции, в результате чего погибло девять солдат, а четыре пострадали.

Днем ранее возле Равного близ села Грушвица на трассе Киев - Чоп столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб и еще трое получили ранения.