В Балтиморе произошел взрыв, десять пострадавших

В среду, 23 декабря, в американском городе Балтимор произошел взрыв в здании Baltimore Gas & Electric. В результате инцидента пострадали по меньшей мере десять человек.

Об этом сообщает CBS Baltimore.

По данным издания, девять человек находятся в критическом состоянии, еще один - в тяжелом.

От взрыва в здании частично обрушилась крыша.

Два подрядчика, которые мыли окна здания, цеплялись за леса со стороны здания около 30 минут. Позже их спасла оперативная группа пожарной охраны, которая разбила окно на 10-м и 11-м этажах и эвакуировала людей. Всего из здания спасли 21 человека.

Отмечается, что большая часть здания была пустой из-за предстоящих праздников и пандемии.

В компании Baltimore Gas & Electric заявили, что в здании ведутся работы над системой управления воздухом и котлом здания, и это, вероятно, стало причиной взрыва.

Напомним, в августе в американском городе Балтимор, штат Мэриленд, произошел взрыв нескольких домов. В результате погибли и пострадали четыре человека.

Кроме того, ранее в результате пожара и последующего взрыва на корабле ВМС США USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего пострадал 21 человек. Среди них 17 моряков и четверо гражданских лиц.