Азербайджан заявил о ракетном ударе Армении по Нахичевани

В Министерстве обороны Азербайджана заявили о новом обстреле Армении. Армянские силы нанесли ракетный удар по территории Ордубадского района.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Также азербайджанская стороны заявляет об армянских обстрелах территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабадинского и Физулинского районов Азербайджана.

"Оперативно-тактическая ракета, выпущенная 15 октября в 10:44 Вооруженными силами Армении с территории оккупированного Губадлинского района, разорвалась на территории Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики. Мирные жители и гражданские объекты не пострадали", - говорится в сообщении.

Минобороны Армении опровергает эту информацию и говорит, что никакого удара по Ордубадскому району Нахичеванской автономии Азербайджана не было.

Напомним, Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в Карабахе.

Кроме того, Азербайджан обвинил армянских военнослужащих в новом обстреле мирных жителей в Тертерском районе.