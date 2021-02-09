UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Австрии крупнейшая вспышка южноафриканского штамма. Тироль закроют на 10 дней

Автор: РБК-Украина

В Австрии зафиксирована крупнейшая в Европейском союзе вспышка южноафриканского штамма COVID-19. В связи с этим регион Тироль полностью закроют на 10 дней.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает kurier.at.

Популярные новости
В Киеве протестуют под зданием телеканала "НАШ", произошла драка 04 февраля 2021
Снегопады и ночные морозы до -22 уже завтра: какие области настигнет непогода 06 февраля 2021
На севере Индии сошел ледник, без вести пропали около 150 человек 07 февраля 2021
Сутки на Донбассе: двое военных погибли, четверо получили ранения 07 февраля 2021
На Донбассе машина пыталась прорвать блокпост. ВСУ открыли огонь, есть погибший 09 февраля 2021
Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе 06 февраля 2021
Вел съемку с дрона: возле Института ядерных исследований задержали мужчину 06 февраля 2021
В Черновцах произошел взрыв в торговом центре "Майдан" 07 февраля 2021
Пожар в COVID-больнице: главврача хотят отстранить от работы 05 февраля 2021
Авария на железной дороге под Днепром: все подробности 06 февраля 2021

"К сожалению, британские и южноафриканские мутации набирают популярность в Европе", - заявил он.

Отметим, оба штамма считаются более заразительными, чем первоначальный. Но вариант из Южной Африки представляет собой особую угрозу, поскольку вакцина AstraZeneca оказывает на него куда меньшее влияние, чем остальные. Именно эту вакцину в основном заказала Австрия.

Ввиду того, что в Тироле зафиксировано около 400 случаев мутации нового вируса, правительство решило ограничить движения транспорта с пятницы. Если нужно выехать из региона, то необходимо показать отрицательный тест на COVID, сделанный не раньше чем за двое суток до выезда.

"Вспышка южноафриканского варианта является самой крупной из известных в Европейском союзе, и с ней необходимо бороться", - добавил Курц.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австрии предлагают ввести карантин выходного дня после локдауна.

До этого британский и южноафриканский штаммы COVID выявили еще в 18 странах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины АвстрияCOVID-19Коронавирус
Читайте также
Греция объявила о третьей волне коронавируса
Прогноз погоды