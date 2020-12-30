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В аэропорту Йемена прогремел мощный взрыв в момент прибытия правительства

Новина українською → Аден, Среда 30 декабря 2020 13:01
В аэропорту Йемена прогремел мощный взрыв в момент прибытия правительства Фото: аэропорт Йемена (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Мощный взрыв прозвучал в аэропорту Адена (Йемен) в момент прибытия нового правительства. В результате взрыва есть убитые и раненые.

Об этом сообщает Alarabiya.

Взрыв произошел внутри терминала аэропорта Аден до высадки министров из самолета. По словам корреспондента издания, в результате взрыва много погибших и пострадавших.

Более того, взрыв сопровождался выстрелами. Отмечается, что министры правительства не пострадали.

В декабре президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров.

Напомним, 28 декабря, в чешском городе Колин произошел взрыв на электростанции Veolia Energie.

Кроме того, в пятницу утром, 25 декабря, в Нэшвилле (штат Теннесси) произошел взрыв автомобиля в центре города. В результате инцидента пострадали три человека. Представитель местной полиции Дон Аарон заявил, что следствие считает случившееся преднамеренным взрывом.

Американские правоохранители обнаружили человеческие останки на месте взрыва автомобиля. Однако, пока не ясно, как эти останки связанные со взрывом.

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