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Более 50 гражданских стали жертвами конфликта в Нагорном Карабахе, - ООН

Новина українською → Женева, Пятница 09 октября 2020 15:58
Более 50 гражданских стали жертвами конфликта в Нагорном Карабахе, - ООН Фото: последствия обстрела Степанакерта (twitter.com ArmenianUnified)
Автор: Дмитрий Левицкий

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обеспокоена страданиями гражданского населения в результате боевых действий в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях. С начала обострения конфликта погибли более полусотни мирных жителей.

Об этом сообщает Управление верховного комиссара по правам человека.

Бачелет призывает к немедленному прекращению огня и ударов по мирному населению, в результате которых по состоянию на 8 октября уже погибли около 53 гражданских, среди них есть дети.

"Вызывает глубокую обеспокоенность то, что в последние дни мы видели, по полученным сообщениям, что населенные районы подвергались обстрелам из тяжелого оружия в зоне конфликта и вокруг нее", - сказала верховный комиссар ООН.

Напомним, активные боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах кварталов городов как в зоне конфликта, так и за ее пределами.

Сегодня азербайджанская сторона заявила о новых погибших мирных жителях в результате обстрелов со стороны армянских военных. Более полутора сотни гражданских азербайджанцев получили ранения.

Кроме того, вчера в результате обстрела Степанакерта пострадали журналисты, один из них получил серьезное ранение.

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